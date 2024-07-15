9 Tahun Jadi Menteri Keuangan, Harta Kekayaan Sri Mulyani Naik Rp33 Miliar Jadi Rp79,8 Miliar

JAKARTA - Jabatan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan (menkeu) akan berakhir seiring selesainya masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024.

Sri Mulyani menjadi menteri keuangan hampir 9 tahun sejak 27 Juli 2016 di era pemerintahan Presiden Jokowi. Sri Mulyani menjadi menjabat sebagai menteri keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Sri Mulyani telah memberikan sinyal pamitan bahwa dirinya tidak akan lagi menjadi menteri keuangan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Selama 9 tahun menjadi menteri keuangan, Sri Mulyani mencatatkan banyak prestasi, salah satunya menerima penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia pada 2018. Selain itu, pundi-pundi kekayaan Sri Mulyani juga bertambah, sebab sebagai menteri, Sri Mulyani mendapatkan gaji dan tunjangan.

Menarik untuk diketahui, harta kekayaan Sri Mulyani selama 9 tahun menjabat sebagai menteri keuangan. Berikut ini datanya seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Senin (15/7/2024).