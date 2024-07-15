Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pekerjaan Petugas Pajak Bukan Kaleng-Kaleng, Sri Mulyani Akui Tak Ada Orang yang Senang Dipajaki

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:31 WIB
Pekerjaan Petugas Pajak Bukan Kaleng-Kaleng, Sri Mulyani Akui Tak Ada Orang yang Senang Dipajaki
Sri Mulyani sebut tugas DJP bukan kaleng-kaleng (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pekerjaan petugas pajak memiliki tanggung jawab yang besar. Sri juga menilai bahwa DJP memiliki tanggung jawab yang besar serta pekerjaan yang tidak mudah.

Apalagi beban yang ditanggung juga sangat berat ditambah lagi persepsi dan opini publik terhadap DJP sendiri.

"Saya tau pekerjaan anda tidak mudah, bukan pekerjaan kaleng-kaleng istilahnya. Pekerjaan ini memberikan sebuah tanggung jawab luar biasa besar dan juga menimbulkan beban yang sangat-sangat besar, belum lagi persepsi dan opini publik ke kita," kata dia, Senin (15/7/2024).

Menurutnya, tidak ada orang yang senang dipajaki. Tapi petugas pajak memiliki tugas konstitusi dan tugas negara.

“Ini manfaatnya untuk masyarakat. Jadi anda melakukan sebuah tugas yg luar biasa, tugas negara, amanat konstitusi yang tidak menyenangkan publik tapi manfaatnya luar biasa, untuk masyarakat, publik dan perekonomian, itu tugas yang tidak mudah," ucap Sri Mulyani.

Halaman:
1 2
