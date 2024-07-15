Janet Yellen Khawatir Keruntuhan Dolar AS, Singgung Rusia dan Sanksi Barat

JAKARTA - Menteri Keuangan AS Janet Yellen khawatir dengan keruntuhan dolar AS yang bisa saja terjadi.

Yellen khawatir sanksi keuangan AS akan mengurangi peran dolar di seluruh dunia, karena Rusia mendorong penggunaan bitcoin dan kripto. Awal bulan ini, bank sentral Rusia mendorong penggunaan bitcoin dan kripto untuk melawan sanksi Barat yang dijatuhkan atas konflik Ukraina.

“Kami mempunyai sanksi yang sangat kuat karena peran penting dolar dalam transaksi internasional,” kata Yellen kepada anggota parlemen AS di komite jasa keuangan DPR minggu ini seperti dilansir Forbes, Jakarta, Senin (15/7/2024).

“Semakin sering kita menerapkan sanksi, semakin banyak negara yang mencari cara untuk terlibat dalam transaksi keuangan yang tidak melibatkan dolar," katanya.

AS telah menargetkan Rusia dan Iran dengan sanksi keuangan yang ketat dalam beberapa tahun terakhir, yang mengarah pada tuduhan bahwa mereka mempersenjatai dolar dan mendorong kelompok negara-negara berkembang yang disebut BRICS menjauh dari sistem keuangan barat.