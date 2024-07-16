Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Bergerak di Kisaran 7.250-7.230

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |07:15 WIB
IHSG Hari Ini Bergerak di Kisaran 7.250-7.230
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini masih rawan pullback lanjutan ke kisaran 7.250-7.230 pada perdagangan Selasa (16/7/2024). Kemarin, IHSG mengalami pullback signifikan.

“Salah satu pemicunya adalah faktor teknikal dengan penyempitan positive slope pada MACD bersamaan dengan kondisi overbought pada Stochastic RSI,” kata Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, percobaan pembunuhan pada calon presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu spekulasi kebijakan inward looking yang lebih ekstrim, apabila Trump memenangkan pemilu presiden AS di November 2024 mendatang. Valdy menyebut, dampak negatif terhadap perdagangan dunia dikhawatirkan lebih signifikan dari periode pertama kepemimpinan Trump.

Masih dari eksternal, pasar merespons realisasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 4,7% di 2Q24, turun jauh dari 5,3% di kuartal pertama 2024. Realisasi di bawah ekspektasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap outlook ekonomi Tiongkok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
