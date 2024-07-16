Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK: Aturan Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit Siap Diterbitkan

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |13:24 WIB
OJK: Aturan Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit Siap Diterbitkan
OJK soal Aturan Transparansi Suku Bunga Dasar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan rancangan peraturan OJK (RPOJK) transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) bagi bank umum konvensional (BUK) sedang dalam tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

"Diharapkan dalam waktu dekat dapat diterbitkan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dikutip Antara, Selasa (16/7/2024).

SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh.

Komponen SBDK terdiri dari Harga Pokok Dana Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana, biaya overhead, dan marjin keuntungan bank.

Net Interest Margin (NIM) perbankan per Mei 2024 sebesar 4,56 persen, di mana sebelumnya pada April 2024 tercatat dalam angka yang sama yaitu 4,56 persen.

Sementara itu, dalam pengungkapan suku bunga kredit (SBK) kepada OJK juga mencakup estimasi premi risiko yang tentunya akan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing debitur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491/ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177993/ojk-si4O_large.jpg
Perpres Karbon Baru Terbit, OJK Sebut Bisa Tingkatkan Likuiditas Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701/ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177699/ojk-ZGSP_large.jpg
OJK: Kerugian Masyarakat Akibat Scam Tembus Rp7 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177698/ojk-ejTb_large.jpg
OJK Sebut Uang Korban Penipuan Hilang 1 Jam Setelah Ditransfer 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement