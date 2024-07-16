Pengusaha Minta BI Tak Naikkan Suku Bunga, Ini Alasannya

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Bank Indonesia (BI) tak menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate.

“Kalau kami maunya, kalau bisa, jangan dinaikkan lagi BI-Rate dengan kondisi yang seperti ini,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta dikutip Antara Selasa (16/7/2024).

Dia mengamini perekonomian saat ini dalam kondisi yang sulit sehingga BI perlu melakukan intervensi secara hati-hati, terlebih di tengah ekspektasi pasar terhadap penurunan Fed Fund Rate (FFR) oleh The Fed.

Namun, kata Shinta, posisi rupiah terhadap dolar AS berdampak pada pelaku usaha, di mana volatilitasnya memberikan situasi yang lebih sulit bagi dunia usaha.

“Kami apresiasi Pemerintah yang terus mencoba untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Tapi memang kita harus menjaga, kalau bisa di level di bawah Rp16.000 tentu saja akan lebih baik,” tuturnya.