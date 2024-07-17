Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Ungkap Biaya Industri Penerbangan Tinggi Bikin Tiket Mahal: Semua Dipajaki

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |12:26 WIB
Pengusaha Ungkap Biaya Industri Penerbangan Tinggi Bikin Tiket Mahal: Semua Dipajaki
Biaya industri penerbangan tinggi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha mengungkap biaya industri penerbangan di Indonesia memang tinggi. Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) pun menyambut baik upaya pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya dalam industri penerbangan nasional.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan dengan penurunan biaya tersebut diharapkan maskapai mendapat margin keuntungan dari operasionalnya sehingga maskapai dapat menyelenggarakan operasional penerbangan dengan baik dan membantu pemerintah dalam mengembangkan konektivitas penerbangan nasional.

"Saat ini biaya-biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Akibatnya maskapai rugi dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya," ujar Denon dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Menurut Denon, biaya-biaya tinggi yang berasal dari operasional maupun non operasional penerbangan harus dikurangi atau dihilangkan.

Biaya tinggi dari operasional penerbangan misalnya adalah harga avtur yang lebih tinggi dibanding negara tetangga, adanya antrian pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Sedangkan biaya tinggi dari non operasional penerbangan misalnya adalah adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda.

"Saat ini pajak dikenakan mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan sparepart seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM spare parts, sampai dengan PPN untuk tiket pesawat. Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," lanjut Denon.

Halaman:
1 2
