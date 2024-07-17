Daftar 5 Miliarder Tertua di Indonesia 2024, Usia 95 Tahun Punya Harta Rp68 Triliun

JAKARTA - Daftar 5 miliarder tertua di Indonesia. 5 miliarder ini masuk daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.

Meski usianya tidak lagi muda, namun 5 miliarder tertua di Indonesia ini masih aktif di berbagai kesempatan dalam memimpin kerajaan bisnisnya.

Lalu siapa saja 5 miliarder tertua di Indonesia tersebut? Berikut ulasannya seperti dilansir data Forbes real time billionaires, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

1. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono (95 tahun)

Lim Hariyanto menjadi orang terkaya tertua di Indonesia. Usianya 95 tahun dan mempunyai harta kekayaan USD4,2 miliar atau setara Rp68 triliun dari bisnis minyak sawit hingga nikel.

2. Mochtar Riady (95 tahun)

Miliarder tertua lainnya adalah Mochtar Riady yang kini berusia 95 tahun. Harta kekayaan Mochtar Riady mencapai USD1,3 miliar atau setara Rp21 triliun dari bisnis properti hingga perbankan.