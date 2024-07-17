Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 5 Miliarder Tertua di Indonesia 2024, Usia 95 Tahun Punya Harta Rp68 Triliun

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |12:55 WIB
Daftar 5 Miliarder Tertua di Indonesia 2024, Usia 95 Tahun Punya Harta Rp68 Triliun
Daftar 5 Miliarder Tertua di Indonesia 2024 (Foto: Lim Hariyanto)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 5 miliarder tertua di Indonesia. 5 miliarder ini masuk daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.

Meski usianya tidak lagi muda, namun 5 miliarder tertua di Indonesia ini masih aktif di berbagai kesempatan dalam memimpin kerajaan bisnisnya.

Lalu siapa saja 5 miliarder tertua di Indonesia tersebut? Berikut ulasannya seperti dilansir data Forbes real time billionaires, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

1. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono (95 tahun)

Lim Hariyanto menjadi orang terkaya tertua di Indonesia. Usianya 95 tahun dan mempunyai harta kekayaan USD4,2 miliar atau setara Rp68 triliun dari bisnis minyak sawit hingga nikel.

 BACA JUGA:

2. Mochtar Riady (95 tahun)

Miliarder tertua lainnya adalah Mochtar Riady yang kini berusia 95 tahun. Harta kekayaan Mochtar Riady mencapai USD1,3 miliar atau setara Rp21 triliun dari bisnis properti hingga perbankan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement