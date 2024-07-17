Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Insiden Penembakan Donald Trump, Bagaimana Dampaknya ke Pasar Kripto?

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |12:17 WIB
Insiden Penembakan Donald Trump, Bagaimana Dampaknya ke Pasar Kripto?
Insiden Penembakan Donald Trump, Bagaimana Dampaknya ke Pasar Kripto? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Insiden penembakan Donald Trump ternyata berdampak pada volatilitas di pasar kripto pada akhir pekan. Terlihat dari harga Bitcoin yang sebelumnya berada di harga USD58.300 menjadi USD63.015.

Menurut CEO Indodax Oscar Darmawan, pasar kripto cenderung tetap positif dalam jangka pendek pasca-insiden penembakan calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada akhir pekan lalu.

“Saat ini pasar cenderung tetap positif dalam jangka pendek, BTC naik dari USD58.300 menjadi USD63.015 dalam beberapa jam setelah peristiwa tersebut, menunjukkan volatilitas yang signifikan sekaligus menepis ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap potensi negatif,” kata Oscar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Rabu (17/7/2024).

Pada level ini, Bitcoin (BTC) dan aset kripto lainnya seringkali menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang cepat setelah periode volatilitas.

“Kami akan terus memantau perkembangan dan memberikan informasi terkini kepada para investor kami,” ujar dia.

Oscar mengatakan, pihaknya perlu memahami bahwa pasar kripto sering kali bereaksi terhadap berita-berita besar yang berpotensi memiliki dampak terhadap stabilitas geopolitik dan ekonomi global.

Dia memandang, insiden tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian yang cukup tinggi di pasar keuangan, termasuk pasar kripto. Reaksi pasar dapat bersifat volatil dalam jangka pendek karena para investor cenderung mencari keamanan dalam situasi yang tidak menentu.

Di lain sisi, beberapa tokoh seperti CEO Tesla Elon Musk dan Founder Tron Justin Sun justru secara resmi mendukung Trump dalam pencalonannya kembali sebagai Presiden AS. Dukungan ini datang pasca upaya pembunuhan terhadap Trump tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178730/kripto-Eu2O_large.png
Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177305/kripto-KwGO_large.png
Industri Kripto Berpotensi Ciptakan 1,22 Juta Lapangan Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174425/aset_kripto-rUbN_large.jpg
Harga Bitcoin Rp2 Miliar, Penerimaan Pajak Kripto di RI Rp1,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/622/3168132/kripto-JYSl_large.png
Industri Kripto Dibayangi Fenomena September Effect, Investor Harus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/622/3145013/kripto-VjSx_large.png
Jumlah Investor Naik, Transaksi Kripto di RI Tembus Rp35,61 Triliun per April 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/320/3138568/kripto-Vq2L_large.png
Industri Kripto Sumbang Pajak Rp1,2 Triliun hingga Maret 2025, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement