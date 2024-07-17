Insiden Penembakan Donald Trump, Bagaimana Dampaknya ke Pasar Kripto?

JAKARTA - Insiden penembakan Donald Trump ternyata berdampak pada volatilitas di pasar kripto pada akhir pekan. Terlihat dari harga Bitcoin yang sebelumnya berada di harga USD58.300 menjadi USD63.015.

Menurut CEO Indodax Oscar Darmawan, pasar kripto cenderung tetap positif dalam jangka pendek pasca-insiden penembakan calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada akhir pekan lalu.

“Saat ini pasar cenderung tetap positif dalam jangka pendek, BTC naik dari USD58.300 menjadi USD63.015 dalam beberapa jam setelah peristiwa tersebut, menunjukkan volatilitas yang signifikan sekaligus menepis ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap potensi negatif,” kata Oscar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Rabu (17/7/2024).

Pada level ini, Bitcoin (BTC) dan aset kripto lainnya seringkali menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang cepat setelah periode volatilitas.

“Kami akan terus memantau perkembangan dan memberikan informasi terkini kepada para investor kami,” ujar dia.

Oscar mengatakan, pihaknya perlu memahami bahwa pasar kripto sering kali bereaksi terhadap berita-berita besar yang berpotensi memiliki dampak terhadap stabilitas geopolitik dan ekonomi global.

Dia memandang, insiden tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian yang cukup tinggi di pasar keuangan, termasuk pasar kripto. Reaksi pasar dapat bersifat volatil dalam jangka pendek karena para investor cenderung mencari keamanan dalam situasi yang tidak menentu.

Di lain sisi, beberapa tokoh seperti CEO Tesla Elon Musk dan Founder Tron Justin Sun justru secara resmi mendukung Trump dalam pencalonannya kembali sebagai Presiden AS. Dukungan ini datang pasca upaya pembunuhan terhadap Trump tersebut.