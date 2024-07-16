Donald Trump Masuk Daftar 500 Orang Terkaya di Dunia Berharta Rp105,3 Triliun

JAKARTA - Donald Trump masuk daftar 500 orang terkaya di dunia versi Forbes 2024. Nama Donald Trump kini menjadi perbincangan di seluruh dunia usai insiden upaya pembunuhan dirinya saat kampanye di Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024 waktu setempat.

Donald Trump diketahui ditembak dan terkena peluru di bagian atas telinga kanan. Usai upaya pembunuhan tersebut, kondisi Donald Trump dilaporkan baik-baik saja dan melanjutkan kegiatannya.

Donald Trump yang merupakan Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 ini juga salah satu pengusaha sukses dengan berbagai macam gurita bisnisnya.

Kini Donald Trump kembali mencalonkan diri sebagai Calon Presiden AS dari Partai Republik. Donald Trump juga sudah menunjuk Senator JD Vance dari Ohio sebagai calon wakil presidennya pada Senin petang, 15 Juli 2024 di hari pertama Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin.

BACA JUGA:

Meski terjun di dunia politik, latar belakang Donald Trump tetaplah seorang pengusaha. Bahkan dirinya masuk daftar 500 orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.