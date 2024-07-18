Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Buka Suara soal Anggaran Makan Siang Gratis Dipangkas Jadi Rp7.500 per Anak

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |06:30 WIB
Menko Airlangga Buka Suara soal Anggaran Makan Siang Gratis Dipangkas Jadi Rp7.500 per Anak
Menko Airlangga soal Anggaran Makan Gratis (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons isu pemangkasan program makan bergizi gratis. Di mana anggaran makan siang gratis dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak.

Menurutnya hingga saat ini anggaran makan siang gratis masih sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp71 triliun Namun, ia menyebutkan bahwa implementasi program itu bersifat fleksibel atau bisa berubah.

"Nanti implementasi kan punya fleksibilitas. (Tapi) dalam RPABN masih sama (Rp15 ribu)," jelasnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta.

Sebagai informasi, potensi berubahnya alokasi anggaran makan bergizi gratis atau MBG itu sebelumnya diungkapkan olej Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan dalam acara Mandiri Market Outlook 2024.

Heriyanto mengklaim pernah diajak diskusi dengan tim ekonom Prabowo-Gibran terkait anggaran MBG itu.

Halaman:
1 2
