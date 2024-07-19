Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Angkat Syaifuddin Jadi Dirut BUMN Bahan Peledak

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |13:41 WIB
Erick Thohir Angkat Syaifuddin Jadi Dirut BUMN Bahan Peledak
Menteri BUMN Erick Thohir Angkat Syaifuddin Jadi Dirut Dahana. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Syaifuddin menjadi Direktur Utama PT Dahana, perusahaan negara penyedia bahan peledak untuk sektor pertambangan umum, kuari dan konstruksi, minyak dan gas, serta pertahanan.

Penunjukan Syafuddin sebagai orang nomor satu di Dahana tertuang melalui Surat Keputusan Pemegang Saham PT Dahama Nomor: SK-167/MBU/07/2024 dan Nomor: 006/KRUPS/LEN-DAHANA/VII/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi PT Dahana.

“Kementerian BUMN RI dan Induk Holding Defend ID, PT Len Industri (Persero) menunjuk Syaifuddin sebagai Direktur Utama PT Dahana,” tulis manajemen yang dipublikasi melalui akun Instagram Dahana, Jumat (19/7/2024).

“Acara pengangkatan Direktur Utama PT Dahana diselenggarakan di Kantor PT Len Industri (Persero) Jakarta, pada Kamis, 18 Juli 2024,” lanjut manajemen.

Syaifuddin menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham. Dia berharap dapat menjalankan amanah baru tersebut.

Syaifuddin menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Elektro di Universitas Brawijaya, melanjutkan S2 Manajemen SDM di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pasundan dan menyelesaikan S3 Manajemen Pemasaran Universitas Pasundan.

Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pindad terhitung mulai Mei 2023, Direktur Utama PT Pindad Enjiniring Indonesia (2023), Direktur Strategi Bisnis PT Pindad (2022).

Halaman:
1 2
