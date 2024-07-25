Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BTN Kantongi Laba Bersih Rp1,5 Triliun di Semester I-2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |19:51 WIB
BTN Kantongi Laba Bersih Rp1,5 Triliun di Semester I-2024
Bank BTN raup laba Rp1,5 triliun di kuarta II 2024 (Foto: BTN)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengantongi laba bersih Rp1,5 triliun sepanjang semester I 2024. Perolehan tersebut naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,47 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, di tengah kondisi ekonomi global yang sangat menantang, BTN tetap dapat menorehkan kinerja yang positif sepanjang semester I 2024.

"Bahkan penyaluran kredit dan pembiayaan BTN berhasil tumbuh signifikan. Kami optimistis hingga akhir tahun 2024, BTN tetap mampu membukukan kinerja keuangan yang positif,” ujar Nixon dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Adapun BTN mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai sekitar Rp352,06 triliun sepanjang semester I 2024. Perolehan tersebut tumbuh 14,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp307,66 triliun.

Nixon mengungkapkan, penyaluran kredit dan pembiayaan perumahan masih mendominasi total kredit dan pembiayaan perseroan pada semester I 2024.

Adapun kredit dan pembiayaan perumahan yang disalurkan BTN hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp299,24 triliun.

Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada semester I 2024 masih menjadi kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp171,01 triliun tumbuh 12,4% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp152,16 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174500/gaji_teller_bank_btn-QMlD_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Teller Bank BTN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/278/3126203/bank_tabungan_negara-c5NW_large.jpg
Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut BTN, Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/278/3112942/btn-A1jT_large.jpg
BTN Targetkan Aset Tembus Rp500 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/470/3101285/erick-wPmB_large.jpg
Erick Thohir Ingin BTN Jadi Megabank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/470/3055081/atasi-backlog-rumah-btn-siapkan-2-skema-subsidi-baru-yrxtsf0juW.jpg
Atasi Backlog Rumah, BTN Siapkan 2 Skema Subsidi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/320/3049572/kode-bank-btn-untuk-transfer-beda-bank-dan-virtual-account-7ohmo00rVu.png
Kode Bank BTN untuk Transfer Beda Bank dan Virtual Account
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement