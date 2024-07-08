Spin Off Unit Usaha Syariah, BTN Anggarkan Rp6 Triliun

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) atau BTN Syariah realisasi di semester I-2025. Perusahaan pun menyiapkan anggaran senilai Rp 6 triliun untuk mendukung aksi korporasi tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P Napitupulu Mengatakan BTN menyiapkan dana sebesar Rp1,5 - Rp 6 triliun agar BTN Syariah tidak masuk dalam kategori BUKU 1 atau kategori terendah dari BUKU lainnya. Adapun, BTN Syariah ditargetkan masuk BUKU II atau kategori bank dengan modal inti antara Rp 1 triliun - Rp 5 triliun.

"Kami juga sedang menyiapkan spin off UUS Rp1,5 sampai Rp6 triliun total capital-nya, supaya dia nggak turun ke BUKU I. Kita harapkan dia tetap di BUKU II,” ujar Nixon saat RDP di Gedung DPR RI Jakarta Senin (8/7/2024).

Nixon menyebut, sepanjang kuartal I-2024, BTN Syariah membukukan kinerja keuangan yang positif. Di mana, laba bersih naik 56,1 persen menjadi Rp 164 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Disisi dana pihak ketiga (DPK) juga terkerek naik di tiga bulan pertama tahun ini, menjadi Rp 43 triliun. Nilai tersebut tumbuh 20,3 persen secara tahunan.