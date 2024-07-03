Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BTN Batal Akuisisi Muamalat, Ini Alasannya

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |20:17 WIB
BTN Batal Akuisisi Muamalat, Ini Alasannya
Batalnya akuisisi BTN terhadap Bank Muamalat dinilai hal yang wajar (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) batal mengakuisisi Bank Muamalat. Keputusan BTN disebut sebagai bentuk kehati-hatian.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menilai, tahapan due diligence yang dilakukan selama empat bulan terakhir, dengan melibatkan sejumlah auditor dan konsultan bisnis kredibel, menunjukkan sisi profesionalisme manajemen dalam melakukan aksi korporasi yang terbilang sangat signifikan ini.

Hasil uji tuntas tersebut menjadi pijakan manajemen untuk melangkah ke tahap berikutnya. Pada titik ini, beredar kabar, BTN memutuskan untuk tidak lanjut karena terdapat perbedaan visi, strategi dan valuasi.

Keputusan tersebut, kata Fathan, dapat dimengerti karena telah melalui proses yang benar dan kredibel. Selain itu, pertimbangan yang diambil telah melihat kedua sisi, baik dari sisi BTN maupun dari sisi Bank Muamalat.

"Keputusan yang diambil didasarkan pada kajian dan analisis dengan mengedepankan asas kehati-hatian. Termasuk proses due diligence yang telah dilakukan. Ini menjadi jalan terbaik buat BTN dan Muamalat," ujar Fathan, Rabu (3/7/2024).

Menurut Fathan, sebelum mengambil keputusan, BTN juga harus memastikan bahwa setiap aksi korporasi, termasuk akuisisi, telah sesuai dengan strategi bisnis dan nilai-nilai perusahaan.

"Termasuk kesesuaian budaya dan visi antara dua entitas juga harus dipertimbangkan. Tidak bisa hanya dilihat dari satu entitas saja," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174500/gaji_teller_bank_btn-QMlD_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Teller Bank BTN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/278/3126203/bank_tabungan_negara-c5NW_large.jpg
Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut BTN, Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/278/3112942/btn-A1jT_large.jpg
BTN Targetkan Aset Tembus Rp500 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/470/3101285/erick-wPmB_large.jpg
Erick Thohir Ingin BTN Jadi Megabank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/470/3055081/atasi-backlog-rumah-btn-siapkan-2-skema-subsidi-baru-yrxtsf0juW.jpg
Atasi Backlog Rumah, BTN Siapkan 2 Skema Subsidi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/320/3049572/kode-bank-btn-untuk-transfer-beda-bank-dan-virtual-account-7ohmo00rVu.png
Kode Bank BTN untuk Transfer Beda Bank dan Virtual Account
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement