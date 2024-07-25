Kurangi Karbon, Kerajaan Inggris Pakai Tenaga Matahari hingga Angin

JAKARTA - Kerajaan Inggris menyatakan komitmen mengurangi karbon. Banyak hal yang dilakukan mulai, di antaranya mengubah mobil menjadi kendaraan listrik.

Keluarga Kerajaan Inggris menetapkan rencana terbarunya untuk mengurangi karbon, termasuk pemasangan pompa panas di Kastil Windsor yang telah berusia beberapa abad dan terletak di dekat London.

Inisiatif ramah lingkungan lainnya termasuk mengelektrifikasi armada kendaraan mewah keluarga kerajaan, termasuk Bentley State Limousines.

Raja Charles III, seorang pegiat lingkungan, terkenal memiliki mobil Aston Martin DB6 tahun 1970 yang telah konversikan untuk dapat bergerak dengan menjadi bahan bakar nabati. Bahan bakar itu dihasilkan dari kelebihan anggur putih Inggris dan whey dari produksi keju.

Mobil sport yang dihadiahi dari ibunya, mendiang Ratu Elizabeth II, untuk ulang tahunnya ke-21.

Berdasarkan rencana emisi nor bersih itu, yang ditetapkan dalam laporan tahunan keluarga dan perhitungan tahun keuangan 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024, bahan bakar jet untuk helikopter dan pesawat sewaan, akan diganti dengan bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan.

Properti kerajaan di pusat kota London seperti Istana Buckingham juga akan terhubung dengan jaringan pemanas.

Hal itu dianggap sebagai cara yang lebih efisien dalam menyediakan panas dengan memproduksi dan menyebarkan panas dari sumbernya, dibandingkan mesin pemanas perorangan.

"Proyek-proyek ini memiliki potensi penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca keluarga kerajaan," tulis laporan dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (25/7/2024).