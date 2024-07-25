Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Leasing Ungkap Peran Penting Multifinance dalam Mendorong Perekonomian

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |15:36 WIB
MNC Leasing Ungkap Peran Penting Multifinance dalam Mendorong Perekonomian
MNC Leasing Ungkap Peran Multifinancing. (Foto: Okezone.com/MNC Leasing)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) bersama PT Mas Automobil Sejahtera mengadakan Instagram Live dengan tema “Peran Multifinance dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Industri”.

Acara ini berlangsung pada Rabu, 24 Juli 2024 melalui akun Instagram @mncleasing.id dan @mnckapital.id.

Acara tersebut menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Direktur Marketing MNC Leasing Miron Durait Panjaitan dan CEO PT Mas Automobil Sejahtera Nico Jonathan. Keduanya berbagi pandangan mengenai peran penting industri multifinance dalam mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

Dalam diskusi yang menarik ini, para peserta instagram live mendapatkan wawasan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi industri multifinance dalam mendukung pertumbuhan sektor industri, solusi pembiayaan inovatif yang ditawarkan oleh MNC Leasing untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri, serta kolaborasi strategis antara perusahaan multifinance dan pelaku industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Acara Instagram Live ini terbuka untuk umum dan ditujukan bagi para pelaku usaha, pengusaha, serta masyarakat yang tertarik dengan perkembangan industri multifinance di Indonesia.

“Kami sangat antusias mengadakan acara ini, melalui Instagram Live ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran penting multifinance dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami juga ingin membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan para pelaku industri.” ujar Direktur Marketing MNC Leasing, Miron Durait Panjaitan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172455/mnc_leasing-aU94_large.jpg
Pertegas Komitmen Sustainability, MNC Leasing Dukung Inovasi Industri Alat Berat Bersama GM Tractors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159894/mnc_leasing_raih_penghargaan-tw1Y_large.jpg
MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) Raih Penghargaan The Best Performance Multifinance Company 5 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157394/mnc_leasing-5vj9_large.jpg
MNC Leasing Tegaskan Komitmen Pembiayaan Alat Berat untuk Industri Pertambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155775/mnc_leasing-x5WJ_large.jpg
MNC Leasing Perkuat Pembiayaan Alat Berat, Dukung Proyek Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147874/mnc_leasing-2QNL_large.jpg
MNC Leasing Siapkan Rp50 Miliar untuk Pembiayaan Tambang dan Perkebunan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147838/mnc_leasing-mOv7_large.jpg
Gandeng MNC Leasing, Dirut Bank SBI Indonesia Bidik Pembiayaan di Sektor Pertambangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement