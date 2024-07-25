MNC Leasing Ungkap Peran Penting Multifinance dalam Mendorong Perekonomian

JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) bersama PT Mas Automobil Sejahtera mengadakan Instagram Live dengan tema “Peran Multifinance dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Industri”.

Acara ini berlangsung pada Rabu, 24 Juli 2024 melalui akun Instagram @mncleasing.id dan @mnckapital.id.

Acara tersebut menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Direktur Marketing MNC Leasing Miron Durait Panjaitan dan CEO PT Mas Automobil Sejahtera Nico Jonathan. Keduanya berbagi pandangan mengenai peran penting industri multifinance dalam mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

Dalam diskusi yang menarik ini, para peserta instagram live mendapatkan wawasan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi industri multifinance dalam mendukung pertumbuhan sektor industri, solusi pembiayaan inovatif yang ditawarkan oleh MNC Leasing untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri, serta kolaborasi strategis antara perusahaan multifinance dan pelaku industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Acara Instagram Live ini terbuka untuk umum dan ditujukan bagi para pelaku usaha, pengusaha, serta masyarakat yang tertarik dengan perkembangan industri multifinance di Indonesia.

“Kami sangat antusias mengadakan acara ini, melalui Instagram Live ini, kami ingin memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran penting multifinance dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami juga ingin membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan para pelaku industri.” ujar Direktur Marketing MNC Leasing, Miron Durait Panjaitan.