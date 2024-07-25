Luhut: Tidak Ada BBM Baru!

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak aka nada BBM jenis baru. Namun, pemerintah bakal menstandarkan BBM yang dikonsumsi kendaraan bermotor dengan mesin euro 4 dan 5.

Hal ini dalam rangka memperbaiki emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan dari penggunaan BBM fosil.

"Tidak ada BBM baru, masih sama, tapi kita mau kualitas yang lebih bagus, kita mau standar ke mesin euro 4 dan 5," kata Luhut usai peluncuran Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Meski demikian, Luhut mengaku memang masih perlu cukup banyak yang perlu diperbaiki dan penyesuaian dari proses pengolahan minyak mentah untuk menjadi BBM yang sesuai dengan standar mesin euro 4 dan 5.

"Tapi kan refinery nya harus diperbaiki. Karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," lanjutnya.

Luhut mengungkapkan, saat ini beban kerugian yang ditanggung dari penggunaan BBM yang memiliki emisi gas buang kotor cukup besar. Baik dari sisi fiskal APBN, maupun ongkos kesehatan masyarakat yang terdampak dari adanya polusi udara.