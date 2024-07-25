Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut: Tidak Ada BBM Baru!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |16:16 WIB
Luhut: Tidak Ada BBM Baru!
Luhut tegaskan tidak ada BBM jenis baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak aka nada BBM jenis baru. Namun, pemerintah bakal menstandarkan BBM yang dikonsumsi kendaraan bermotor dengan mesin euro 4 dan 5.

Hal ini dalam rangka memperbaiki emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan dari penggunaan BBM fosil.

"Tidak ada BBM baru, masih sama, tapi kita mau kualitas yang lebih bagus, kita mau standar ke mesin euro 4 dan 5," kata Luhut usai peluncuran Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Meski demikian, Luhut mengaku memang masih perlu cukup banyak yang perlu diperbaiki dan penyesuaian dari proses pengolahan minyak mentah untuk menjadi BBM yang sesuai dengan standar mesin euro 4 dan 5.

"Tapi kan refinery nya harus diperbaiki. Karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," lanjutnya.

Luhut mengungkapkan, saat ini beban kerugian yang ditanggung dari penggunaan BBM yang memiliki emisi gas buang kotor cukup besar. Baik dari sisi fiskal APBN, maupun ongkos kesehatan masyarakat yang terdampak dari adanya polusi udara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180768/bbm_pertamina-R5HJ_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Terbaru BBM Pertamina pada 2 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180667/bbm-jTeS_large.jpg
Pertamina Sigap Hadapi Masalah Pertalite di Jatim, Masyarakat Tak Perlu Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180665/spbu_pertamina-cNHx_large.jpg
Pertamina dan Lemigas Tegaskan Pertalite di 300 SPBU Jatim Tak Tercemar Air, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180655/bbm-xQyg_large.jpg
Pertamina Akan Tindak Tegas Oknum Perusak Kualitas BBM di Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180650/harga_bbm-5VKx_large.jpg
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180639/mekanik_soal_motor_brebet_karena_bbm-PuoR_large.jpg
Soal Motor Brebet di Jatim, Mekanik: Tak Semua Gegara BBM!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement