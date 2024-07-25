Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

KPR Bakal Lunas jika Nasabah Meninggal? Ini Jawabannya

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |08:23 WIB
KPR Bakal Lunas jika Nasabah Meninggal? Ini Jawabannya
KPR Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apakah KPR akan lunas jika nasabah meninggal? cek jawabannya di sini. KPR merupakan produk kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pembelian rumah.

Namun pada perkembangannya oleh pihak perbankan fasilitas KPR saat ini dikembangkan menjadi fasilitas kredit yang juga dapat digunakan untuk keperluan renovasi dan/atau pembangunan rumah.

Keuntungan dari KPR ini adalah hunian bisa ditempati walaupun membayar lunas properti atau masih dalam masa cicilan, selain itu juga KPR bisa di cicil paling lama hingga 25 tahun.

Lantas apakah KPR akan lunas jika nasabah meninggal?

Dilansir dari laman resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada, Selasa (23/7/2024), jika nasabah meninggal saat masih dalam tahap penyicilan, KPR tidak akan lunas. Sistem pelunasan KPR biasanya berbeda-beda tergantung bagaimana kebijakan masing-masing bank dan nasabah.

Secara umum sistem pelunasan KPR ketika nasabah meninggal dunia dibagi menjadi 3:

Halaman:
1 2
