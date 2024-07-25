10 Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Deposit

JAKARTA - Ada 10 aplikasi penghasil uang tanpa deposit menarik untuk diulas. Tentunya, ini bisa membantu Anda untuk menghasilkan uang tanpa harus bekerja setiap hari.

Berikut 10 aplikasi penghasil uang tanpa deposit:

1. Hago

Hago merupakan salah satu dari 7 game penghasil uang tanpa deposit yang dapat dicoba. Aplikasi game Hago sendiri merupakan aplikasi game yang sudah cukup populer. Para pemain hanya perlu memainkan berbagai game yang telah tersedia di aplikasi game tersebut untuk mendapatkan poin.

2. Lucky Popstar

Pada aplikasi game Lucky Popstar, para pemainnya hanya perlu memainkan game puzzle yang tersedia untuk mendapatkan koin. Para pemain dapat menukarkan koin-koin yang sudah terkumpul tersebut menjadi uang melalui saldo DANA atau OVO.

3. Mager Game

Pada aplikasi Mager Game ini, para pemain harus memainkan berbagai game yang disediakan pada aplikasi untuk mendapatkan koin. Setelah koin telah terkumpul, koin tersebut dapat para pemain tukarkan menjadi uang melalui saldo DANA, OVO, Gopay, maupun e-wallet lainnya.

4. Poll Pay

Seperti aplikasi yang pertama, di sini hanya menyelesaikan tahapan survei kita dapat mendapatkan uang pada aplikasi ini. Saldo yang terkumpul dapat ditukar dengan uang cash atau hadiah lainnya.

5. Cashzine

Aplikasi menarik karena dengan membaca dan kemudian membagikan berita yang ada dari aplikasi ini. Setelah itu ada ada pengiriman uang yang cukup dipermudah dan bisa dilakukan langsung ke rekening bank pengguna atau melalui aplikasi DANA.