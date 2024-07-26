Segini Gaji Witan Sulaeman di Klub Persija Jakarta

JAKARTA – Witan Sulaeman pemain Timnas Indonesia memiliki gaji fantastis di klubnya Persija Jakarta. Pemain yang membela Timnas Indonesia dan sering menjadi langganan Timnas U-19 sejak 2017 padahal waktu itu umurnya masih 16 Tahun.

Witan memiliki perjuangan yang luar biasa hingga dirinya sukses menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia junior. Ayahnya sangat mendukung Witan di dunia sepakbola, ia sering menemani Witan merantau untuk mengikuti seleksi PPLB Ragunan.

“Pertama saya masuk Sekolah Sepakbola (SSB) di Palu, namanya SSB Galara. Saya di sana sampai SMP. Saat SMP saya juga ikut Liga Pelajar Indonesia di Palu dan pernah juga ikut Piala Kemenpora. Setelah lulus SMP, saya ikut seleksi di Diklat Ragunan dan akhirnya lolos," ucap Witan dalam sebuah wawancara.

Witan merupakan lulusan dari SMP Galatara Utama sebuah sekolah khusus sepak bola letaknya di Palu, Sulawesi Tengah. Dia mengikuti banyak ajang kompetisi di sana seperti liga pelajar hingga piala Kemenpora (Kementrian Pemuda dan Olahraga).