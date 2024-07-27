Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini

JAKARTA - Sepanjang periode 22-26 Juli 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami melemah 0,09% menjadi berada pada level 7.288 pada penutupan pekan yang lalu.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral yang melemah ada sektor barang baku 1,29 persen, konsumer non siklikal 1,20 persen, konsumer siklikal 0,39 persen, finansial 0,31 persen, properti & real estate 0,96 persen, infrastruktur 0,55 persen.

Sementara indeks sektoral yang lainnya menguat ada sektor energi 023 persen, industri 0,86 persen, kesehatan 0,19 persen, teknologi 2,44 persen, transportasi & logistik 1,56 persen.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (27/7/2024), PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 60,64 persen.

Selain ISEA, ada 230 saham yang turun diatas 2 persen pekan ini dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp2.694 triliun.