HOME FINANCE HOT ISSUE

Tabungan Pelajar RI Rp23 Triliun

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:08 WIB
Tabungan Pelajar RI Rp23 Triliun
Tabungan Pelajar RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan kenaikan pembukaan rekening pelajar sebesar 3% tiap tahun. Hal ini dalam program nasional Gencar, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan.

"Insya Allah kita mau ada program nasional Gencar, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, target tiga persen naik setiap tahun," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dikutip Antara, Sabtu (27/7/2024).

Friderica mengatakan pihaknya akan menyampaikan capaian-capaian tersebut selama setahun tentang literasi edukasi kepada para pelajar.

Ia menyatakan hingga triwulan I 2024, sebanyak 57 juta siswa memiliki simpanan pelajar (SimPel) dari program satu rekening satu pelajar (KEJAR). Angka tersebut sebesar 85,58 persen pelajar SD hingga SMA di Indonesia.

"Angkanya di sekitar 57 juta rekening, angkanya sekitar Rp23 triliun," kata Friderica.

Program KEJAR sendiri terdiri dari SimPel dan Tabungan Anak yang mencapai Rp32,28 triliun.

Halaman:
1 2
