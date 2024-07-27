Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Leasing Raih Penghargaan Multifinance Awards 2024

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |14:34 WIB
JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) meraih penghargaan bergengsi dalam acara Non-Bank Financial Forum 2024.

Penghargaan diberikan pada ajang “20th Infobank Multifinance Award 2024” atas kinerja keuangan sangat baik yang telah dibukukan oleh PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) pada tahun kerja 2023 dengan predikat The Best Performance Multifinance Company (Asset Rp 500 miliar S.D < Rp 1 triliun ) dengan mendapatkan predikat “Golden Trophy” dalam 5 tahun berturut-turut 2019-2023.

Penghargaan bergengsi dalam ajang “20th Infobank Multifinance Awards 2024” ini, merupakan penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi MNC Leasing berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami merasa sangat terhormat atas penghargaan ini, penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami untuk terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan berkontribusi positif bagi perkembangan industri keuangan non-bank di Indonesia," ujar Gabriel Mahjudin selaku Perwakilan Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

“Penghargaan ini bukan hanya milik perusahaan, namun juga merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh karyawan MNC Leasing, atas dedikasi dan kontribusi yang luar biasa. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk selalu berkomitmen dan terus berinovasi untuk dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga dapat menjadi perusahaan pembiayaan yang terdepan di Indonesia”, Disampaikan oleh Bapak Henri Gunawan selaku Wakil Presiden Direktur MNC Leasing.

Halaman:
1 2
