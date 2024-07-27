JAKARTA - Ada 60 aplikasi penghasil uang langsung cair ke DANA terbukti membayar. Semakin berkembangnya zaman, semua hal sekarang dapat di akses dengan mudah, mulai dari berbelanja, hingga mendapatkan uang.
Banyak juga orang yang mencari penghasilan tambahan melalui aplikasi. Tentunya bisa menambah keuangan saat menunggu gajian.
Berikut 60 aplikasi penghasil uang langsung cair ke DANA terbukti membayar:
1. Neo+
2. Tiktok Lite
3. Baca Plus
4. Google Opinion Rewards
5. Win Walk
6. Snack Video
7. Buzz Break
8. GoNovel
9. Novelah
10. Lazada
11. Gojek
12. Helo
13. Cashzine
14. Happy Walk
15. Evermos
16. Cashpop
17. Jakpat
18. Cash Karma
19. Shopee Tanam
20. Top Rich