Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tinggal di Jakarta Bisa Bebas PBB-P2, Yuk Perbarui NIK Anda Sekarang Juga!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |08:00 WIB
Tinggal di Jakarta Bisa Bebas PBB-P2, Yuk Perbarui NIK Anda Sekarang Juga!
Ilustrasi memperbarui NIK. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok PBB untuk tahun pajak 2024. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, serta Kemudahan PBB-P2 Tahun 2024.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan itu adalah adanya sejumlah aturan tentang pembebasan pokok yang tercantum pada Pasal 3. Dalam Pasal 3 dijelaskan dalam empat ayat, yakni: 

1. Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar 100% dari PBB-P2 terutang tahun pajak 2024 

2. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan untuk objek PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut.

Berupa hunian dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang datanya telah dilengkapi dengan NIK pada sistem informasi manajemen pajak daerah (NIK Valid).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/11/3055267/pbb_p2-AsBR_large.jpg
Ada Pengurangan Pokok PBB-P2 2024 untuk Warga Jakarta, Yuk Manfaatkan Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/11/3054241/ilustrasi_pbb_p2-ku8o_large.jpg
Gampang Banget Daftar E-SPPT PBB-P2 Lewat Situs Pajak Online, Begini Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/11/3048890/pembebasan_pbb_p2-BeGg_large.jpg
Mau Dapat Insentif PBB DKI Jakarta Tahun 2024? Simak Yuk Ketentuannya Berikut Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/11/3047633/sppt_pbb_p2-epcI_large.jpg
Cara Mudah Daftar E-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan melalui Website Pajak Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/11/3041236/pbb_p2-2wel_large.jpg
Mau PBB Lebih Ringan? Jangan Lewatkan Kesempatan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/11/3040291/pembebasan_pbb_p2-VCxl_large.jpg
Bebas PBB-P2 untuk Kamu yang Punya Rumah di Jakarta, Simak Info Lengkapnya di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement