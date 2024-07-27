Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bebas PBB-P2 untuk Kamu yang Punya Rumah di Jakarta, Simak Info Lengkapnya di Sini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |08:00 WIB
Bebas PBB-P2 untuk Kamu yang Punya Rumah di Jakarta, Simak Info Lengkapnya di Sini
Pembebasan PBB-P2. (Foto: dok Bapenda Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kabar gembira bagi para wajib pajak (WP) dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) untuk tahun pajak 2024. 

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, serta Kemudahan PBB-P2 Tahun 2024.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, kebijakan pembebasan PBB ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil.

 “Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak di Jakarta," katanya.

Sebelum mengajukan, ada sejumlah aturan untuk pembebasan, yuk disimak.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/11/3055267/pbb_p2-AsBR_large.jpg
Ada Pengurangan Pokok PBB-P2 2024 untuk Warga Jakarta, Yuk Manfaatkan Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/11/3054241/ilustrasi_pbb_p2-ku8o_large.jpg
Gampang Banget Daftar E-SPPT PBB-P2 Lewat Situs Pajak Online, Begini Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/11/3048890/pembebasan_pbb_p2-BeGg_large.jpg
Mau Dapat Insentif PBB DKI Jakarta Tahun 2024? Simak Yuk Ketentuannya Berikut Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/11/3047633/sppt_pbb_p2-epcI_large.jpg
Cara Mudah Daftar E-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan melalui Website Pajak Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/11/3041236/pbb_p2-2wel_large.jpg
Mau PBB Lebih Ringan? Jangan Lewatkan Kesempatan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/11/3040583/pbb_p2-yR1c_large.jpg
Tinggal di Jakarta Bisa Bebas PBB-P2, Yuk Perbarui NIK Anda Sekarang Juga!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement