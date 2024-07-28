Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mentan Optimistis Indonesia Swasembada Pangan 3 Tahun Lagi Begini Caranya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:45 WIB
Mentan Optimistis Indonesia Swasembada Pangan 3 Tahun Lagi Begini Caranya
Mentan Optimis RI Swasembada Pangan 3 Tahun Lagi. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia bisa swasembada dalam waktu kurang dari tiga tahun ke depan. Saat ini sedang dilakukan perluasan areal tanam (PAT) dan pompanisasi untuk mendistribusikan air mengantisipasi ancaman kekeringan akibat gelombang panas.

"Insya allah tidak lebih dari 3 tahun kita akan swasembada kembali," ujar Mentan saat menghadiri kegiatan festival pangan nusantara Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Mentan mengatakan dalam mencapai target swasembada 3 tahun ke depan, persiapan yang dilakukan meliputi penambahan alokasi pupuk subsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton tahun ini. Kemudian pembagian benih gratis, penggunaan alsintan serta pemasangan solusi cepat pompanisasi sebagai bagian dari antisipasi kekeringan panjang.

"Oleh sebab itu kita melakukan pompanisasi ini pertama dalam sejarah pompa yang termanfaatkan sebanyak 20.559 unit per hari dan realisasinya sebesar 582.528 hektar," tambahnya.

Menurut Mentan, semua upaya tersebut terbukti mampu meningkatkan produksi secara signifikan sehingga berdasarkan prognosa BPS maupun Bapanas dalam panen dua bulan kedepan Indonesia akan memiliki surplus sebesar 700 ribu ton beras. Dengan begitu, kata Mentan, kekurangan pangan yang penuhi dari impor bisa ditekan melalui produksi dalam negeri.

"Dan ini kerja keras kita semua karena sukses itu tidak pernah berdiri sendiri. Bukan hanya kementan saja, tetapi, wartawan, bulog dan bapanas juga bagian dari kesuksesan pemerintah di sektor pangan," katanya.

Halaman:
1 2
