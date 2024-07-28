Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Hitung-hitungan Harga BBM Pertamax Cs Bisa Naik di Agustus 2024

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |15:45 WIB
Ini Hitung-hitungan Harga BBM Pertamax Cs Bisa Naik di Agustus 2024
Hitung-hitungan Harga BBM Pertamina Naik di Agustus 2024. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Alasan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi Pertamina seperti Pertamax series bisa naik pada Agustus 2024.

Menurut peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, sudah lama Pertamina menahan Pertamax series, meski tekanan harga minyak dunia sangat tinggi akibat konflik Timur Tengah. Padahal di sisi lain, SPBU swasta sudah beberapa kali menaikkan harga BBM.

Tidak hanya itu. Tauhid juga menilai bahwa kondisi saat ini juga masih sangat berat, termasuk nilai tukar yang berada pada kisaran Rp16.000 per dolar AS.

"Kurs sudah bergerak sekitar 5%, makanya Pertamina layak menaikkan harga BBM non subsidi. Yang penting kenaikan tersebut tidak memberatkan masyarakat," kata Tauhid di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Tauhid menambahkan, komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi, lanjut Tauhid, kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar maka harga ICP yang dominan menentukan harga BBM tersebut.

"Kalau keduanya bergerak naik (nilai tukar dan ICP), maka mempercepat penyesuaian harga BBM," katanya.

Terkait kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamina, sebelumnya juga disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Sugeng mengatakan, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax cs memang mengikuti pergerakan harga di pasar. Dalam hal ini, perusahaan bisa menyesuaikan lebih fleksibel.

Seperti diketahui, harga Pertamax cs tidak berubah sejak Februari 2024 meski harga minyak dunia mengalami kenaikan. Sementara badan usaha lain terus melakukan penyesuaian harga.

Kondisi demikian, karena sejak awal 2024 hingga Juni 2024, Pemerintah memutuskan bahwa harga BBM yang disalurkan Pertamina tidak mengalami perubahan.

Saat ini, harga jual Pertama series memang jauh di bawah BBM SPBU swasta, seperti Shell, Vivo dan BP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181134/wamensos_soal_penyaluran_bbm_subsidi-AIdC_large.jpg
Wamensos: Penyaluran Subsidi BBM dan Listrik Bakal Gunakan Face Recognition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181080/bbm_pertamina-PiJN_large.jpg
Pertamina Jamin Stok BBM Aman Usai Truk Tangki Terbakar di Cianjur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180938/bbm-1WUT_large.jpg
Soal Isu Pertalite Bercampur Air di Jatim Dicurigai Ada Rekayasa, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180768/bbm_pertamina-R5HJ_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Terbaru BBM Pertamina pada 2 November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180667/bbm-jTeS_large.jpg
Pertamina Sigap Hadapi Masalah Pertalite di Jatim, Masyarakat Tak Perlu Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180665/spbu_pertamina-cNHx_large.jpg
Pertamina dan Lemigas Tegaskan Pertalite di 300 SPBU Jatim Tak Tercemar Air, Ini Buktinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement