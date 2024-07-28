Ini Syarat Minimal Gaji untuk KPR Terbaru 2024

JAKARTA – Ini syarat minimal gaji untuk KPR terbaru 2024. Apa saja persyaratannya, simak baik-baik informasinya di sini.

Keinginan memiliki rumah sendiri mungkin merupakan cita-cita kebanyakan orang. Namun sayang karena tidak semua orang yang ingin membeli rumah secara pembayaran cash atau tunai.

Salah satu cara yang ampuh untuk memiliki rumah ialah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Bank pemerintah atau bank swasta banyak sekali yang memiliki fasilitas ini.

Namun saat sedang diproses ke Bank ternyata gagal, karena jumlah minimal penghasilan seseorang. Berapakah penghasilan untuk KPR? Ini syarat minimal gaji untuk penghasilan untuk KPR terbaru 2024.

Dilansir dari laman ocbc.id, Kamis 25 (25/7/2024), Saat ini, syarat minimal gaji yang bisa mengajukan KPR dibagi menjadi dua,KPR subsidi dan KPR komersial. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

· Syarat gaji minimal untuk KPR rumah subsidi adalah Rp4 Juta

Informasi gaji minimal untuk KPR subsidi berada di kisaran Rp4 – Rp7 Juta. KPR subsidi ini adalah bertujuan untuk seseorang yang ingin memiliki rumah namun memiliki gaji yang tidak terlalu sangat besar.

· Syarat gaji minimal untuk rumah komersial adalah Rp5 Juta