HOME FINANCE PROPERTY

Siapa Kepala Otorita IKN yang Baru? Ini Kata Jokowi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:53 WIB
Siapa Kepala Otorita IKN yang Baru? Ini Kata Jokowi
Presiden Jokowi Bersama Artis dan Influencer Berangkat ke IKN. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masih mencari pejabat definitif untuk posisi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Kekosongan posisi tersebut sementara diisi Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN.

“Kita sedang dalam proses mencari,” tegas Jokowi saat ditanya awak media di IKN, Minggu (28/7/2024).

Sementara, Basuki yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun belum mendengar kabar dari Presiden Jokowi mengenai kapan tepatnya pejabat definitif OIKN baru akan ditetapkan.

Basuki memastikan saat ini fokus untuk pembangunan IKN. “Oh kalau itu saya tidak tahu, pokoknya saya kerja dulu kalau jabatan saya kerja dulu saja,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Basuki pun mengatakan tidak mengetahui apakah Kepala OIKN definitif bakal ditunjuk pada masa pemerintahan Presiden Jokowi atau pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. “Wah itu tanya Pak Jokowi,” pungkasnya.

