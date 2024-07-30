Atlet Indonesia Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024? Segini Besaran Bonus yang Didapat!

JAKARTA - Atlet Indonesia raih medali emas Olimpiade Paris 2024? Segini besaran bonus yang akan didapat para atlet jika berhasil meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

Bonus bagi atlet Indonesia yang meraih medali emas sudah diutarakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo.

Dito memastikan akan ada bonus uang tunai dari pemerintah, bahkan jumlahnya naik dari edisi sebelumnya. Namun, dirinya berpesan kepada para atlet Indonesia yang sudah memastikan diri lolos ke Paris 2024 agar menjaga prestasi mereka.

"Untuk hadiah, saya pastikan di Olimpiade kan sudah pasti setiap multievent pasti Bapak Presiden, pemerintah memberikan bonus berupa uang tunai, jadi itu sudah sebuah kepastian. Dan sisanya kita berikan banyaknya program, baik itu materi maupun non-materi,” kata Dito pada 19 Juni 2024.

Lalu berapa bonus yang akan didapat atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 jika meraih medali?

Jika mengacu pemberian bonus pada Olimpiade Tokyo 2020, pemerintah memberikan bonus dan apresiasi.