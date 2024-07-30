Erick Thohir Siap Pertemukan Bos TikTok dan YouTube ke Presiden Jokowi-Prabowo

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) Youtube Neal Mohan dan CEO TikTok Shou Zi Chew bakal mengunjungi Indonesia. Rencana tersebut dibocorkan langsung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Menurut Erick, sebelum bos TikTok dan Youtube memutuskan memperluas investasinya di Tanah Air, mereka terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Mereka janji ke Indonesia, tapi sebelum dapat black and white-nya mereka mau datang ke Indonesia, saya tunggu aja,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Bank Mandiri Wijayakusuma, Jakarta Barat, Selasa (30/7/2024).

“Saya bilang kalau mereka mau ke Indonesia ya saya siap mempertemukan mereka dengan Presiden Pak Jokowi atau pun Pak Prabowo ke depan,” paparnya.

Kehadiran Neal Mohan dan CEO TikTok Shou Zi Chew di Indonesia untuk kepentingan kerja sama investasi, termasuk membahas aset kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.