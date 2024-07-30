Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir: Kawasan Industri RI Tak Kalah Saing dengan Vietnam-Thailand

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:41 WIB
Erick Thohir: Kawasan Industri RI Tak Kalah Saing dengan Vietnam-Thailand
Menteri BUMN Erick Thohir soal Industri RI (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa kawasan industri di dalam negeri punya daya saing kuat, sehingga tidak kalah atau tertinggal dengan kawasan industri yang dimiliki negara tetangga, misalnya Vietnam dan Thailand.

Kawasan industri di Tanah Air tengah digenjot pemerintah lantaran mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Selain itu, berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pak Presiden (ingin) supaya kita punya daya saing, kawasan industri tidak kalah dengan Vietnam dengan Thailand dan lain-lain supaya kompetitif kita jangan tertinggal,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Bank Mandiri Wijayakusuma, Jakarta Barat, Selasa (30/7/2024).

Terbaru, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (26/7/2024).

Kawasan ini diyakini mampu meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor dunia. Karena itu, KITB yang berdiri di atas lahan milik perusahaan pelat merah dapat dimanfaatkan investor asing dalam jangka panjang.

