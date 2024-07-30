Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Bisa Pinjol Pakai Data Fake? Ini Jawabannya

Delvicka Afriantina, Jurnalis - Selasa, 30 Juli 2024 | 22:11 WIB
Apakah Bisa Pinjol Pakai Data Fake? Ini Jawabannya
Apa Bisa Pinjol Pakai Data Fake? Ini Jawabannya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah bisa pinjol pakai data fake? Ini jawabannya.

Pinjol kini banyak dipakai masyarakat karena aksesnya mudah dan prosedur yang cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak.

Namun kemudahan ini menimbulkan kekhawatiran baru. Yaitu penggunaan jasa joki dengan data palsu.

Karena banyaknya pengguna pinjaman online di Indonesia, Loan Jockey hadir untuk memberikan proses pinjaman yang cepat, mudah dan tanpa syarat.

Jasa Joki Pinjol adalah jasa yang diberikan oleh pihak ketiga untuk membantu perorangan atau perseorangan dalam memperoleh pinjaman online.

Layanan ini biasanya membantu Anda membuat akun, memasukkan informasi, dan membantu Anda dalam proses pengajuan pinjaman.

Mungkin ada layanan joki kredit yang menawarkan penggunaan data palsu untuk mengelabui pemberi pinjaman agar menyetujui permohonan pinjaman.

Lalu apakah joki pinjol yang menggunakan data palsu aman? Dalam isu tersebut, OJK menegaskan bahwa penyedia jasa joki pulsa adalah penipu atau penipu.

Perusahaan pinjol berizin OJK tidak boleh menerima jasa joki pinjol. Pendekatan ini melanggar peraturan karena hanya nasabah terdampak yang berhak mengajukan pinjaman.

Oleh karena itu, Kantor Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap jasa joki pinjol, terutama yang menggunakan data palsu.

Halaman:
1 2
