7 Aplikasi Penghasil Uang yang Aman dan Legit

JAKARTA - 7 aplikasih penghasil uang yang aman dan legit. Hal ini menarik karena bisa menambah pendapatan bulanan masyarakat.

Semua aplikasi ini juga telah dipastikan aman dan legal karena dirilis oleh pengembang yang terpercaya dan tidak ada laporan tentang adanya serangan malware atau virus.

Berikut ini Okezone merangkum 7 aplikasih penghasil uang yang aman dan legit yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (31/7/2024):

1. CashZine

Aplikasi yang memberikan 50 koin untuk setiap berita yang dibaca oleh penggunanya. Pengguna dapat menukarkan koin ketika sudah memenuhi jumlah yang cukup. Aplikasi ini aman dan legal karena tidak memerlukan modal awal dan memberikan opsi penarikan uang yang mudah.

2. SwagBuck

Platform ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan uang melalui berbagai aktivitas online seperti menyelesaikan survei berbayar, menonton video, berbelanja online, dan mengundang teman untuk bergabung demi mendapatkan bonus referral. Aplikasi ini aman digunakan dan tidak ada keluhan mengenai adanya serangan malware atau virus

3. Google Opinion Rewards

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan imbalan uang tunai atau voucher dengan menjawab survei singkat. Dikembangkan oleh Google, aplikasi ini aman dan legal karena dirilis secara resmi oleh Google.

BACA JUGA: 60 Aplikasi Penghasil Uang Langsung Cair ke DANA Terbukti Membayar

4. Streetbees

Aplikasi survei yang aman dan legal. Pengguna dapat menjawab survei untuk mendapatkan imbalan uang tunai.

5. CashPop

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan uang dengan cara browsing, chatting, dan menonton video. Aplikasi ini aman dan tepercaya karena tidak memerlukan modal awal dan memberikan insentif berupa poin yang dapat ditukar menjadi uang.