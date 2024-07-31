Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Aplikasi Penghasil Uang yang Aman dan Legit

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |22:07 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang yang Aman dan Legit
7 Aplikasi Penghasil Uang yang Aman dan Legit. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 7 aplikasih penghasil uang yang aman dan legit. Hal ini menarik karena bisa menambah pendapatan bulanan masyarakat.

Semua aplikasi ini juga telah dipastikan aman dan legal karena dirilis oleh pengembang yang terpercaya dan tidak ada laporan tentang adanya serangan malware atau virus.

Berikut ini Okezone merangkum 7 aplikasih penghasil uang yang aman dan legit yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (31/7/2024):

1. CashZine

Aplikasi yang memberikan 50 koin untuk setiap berita yang dibaca oleh penggunanya. Pengguna dapat menukarkan koin ketika sudah memenuhi jumlah yang cukup. Aplikasi ini aman dan legal karena tidak memerlukan modal awal dan memberikan opsi penarikan uang yang mudah.

2. SwagBuck

Platform ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan uang melalui berbagai aktivitas online seperti menyelesaikan survei berbayar, menonton video, berbelanja online, dan mengundang teman untuk bergabung demi mendapatkan bonus referral. Aplikasi ini aman digunakan dan tidak ada keluhan mengenai adanya serangan malware atau virus

3. Google Opinion Rewards

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan imbalan uang tunai atau voucher dengan menjawab survei singkat. Dikembangkan oleh Google, aplikasi ini aman dan legal karena dirilis secara resmi oleh Google.

4. Streetbees

Aplikasi survei yang aman dan legal. Pengguna dapat menjawab survei untuk mendapatkan imbalan uang tunai.

5. CashPop

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan uang dengan cara browsing, chatting, dan menonton video. Aplikasi ini aman dan tepercaya karena tidak memerlukan modal awal dan memberikan insentif berupa poin yang dapat ditukar menjadi uang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement