HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Terbaru BBM Pertamina Resmi Berlaku di Agustus 2024

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |07:44 WIB
Harga Terbaru BBM Pertamina Resmi Berlaku di Agustus 2024
Harga BBM Pertamina Tidak Naik di Agustus 2024. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Harga BBM Pertamina kembali tidak mengalami perubahan di awal Agustus 2024. Padahal SPBU swasta seperti Shell dan BP AKR memutuskan menaikkan harga BBM di Agustus 2024.

Harga BBM Pertamax masih dipatok sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp 13.900 per liter. Kemudian Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter dan Pertamina Dex sebesar Rp 15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Sementara untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, penyesuaian harga BBM non subsidi memang biasa dilakukan setiap bulan. Perseroan pun kerap merilis harga BBM non subsidi seperti Pertamax, Pertama Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex pada awal bulan.

"Itu kan sudah biasa kalau non subsidi," jelas Nicke.

Kendati demikian, Nicke mengakui pihaknya belum menghitung secara rinci mengenai potensi kenaikan BBM kelas pada Agustus 2024.

Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per 1 Juli 2024:

Pertalite Rp10.000

Solar Rp6.800

