JAKARTA - Shell memutuskan menaikan harga jual bahan bakarnya per 1 Agustus 2024. Paling murah BBM Shell dijual Rp14.520 per liter.
Mengutip dari situs Shell.co.id, Senin (1/8/2024), harga BBM Shell Super naik dari Rp13.810 menjadi Rp14.520 per liter.
Jenis lain seperti V-Power juga naik dari Rp14.700 menjadi Rp15.370 per liter. Dan harga BBM Shell jenis lainnya juga naik pada bulan ini.
"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis Shell, Kamis (1/8/2024).
Berikut daftar lengkap harga BBM Shell per 1 Juli 2024.
Jakarta
Shell Super naik dari Rp13.810 menjadi Rp14.520 per liter.
Shell V-Power naik dari Rp14.700 menjadi Rp15.370 per liter.
Shell V-Power Diesel naik dari Rp15.320 menjadi Rp15.810 per liter.
Shell V-power Nitro+ naik dari Rp14.930 menjadi Rp15.600 per liter.
Banten
Shell Super naik dari Rp13.810 menjadi Rp14.520 per liter.
Shell V-Power naik dari Rp14.700 menjadi Rp15.370 per liter.
Shell V-Power Diesel naik dari Rp15.320 menjadi Rp15.810 per liter.
Shell V-power Nitro+ naik dari Rp14.930 menjadi Rp15.600 per liter.