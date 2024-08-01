Perbandingan Kenaikan Harga BBM Shell, BP dengan Pertamina di Agustus 2024

, Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |07:47 WIB

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell dan BP. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Harga BBM mengalami kenaikan di awal Agustus 2024. Namun hanya Pertamina yang masih menahan kenaikan pada awal bulan ini.

Shell dan BP AKR memutuskan kenaikan harga bahan bakarnya. Dengan demikian perbandingan harga BBM semakin bervariasi.

Untuk BBM dengan kualitas RON 92 tentu masih Pertamina yang paling murah. Pertamax masih dijual Rp12.950 per liter, sedangkan jenis yang sama pada Sheel dan BP lebih tinggi harga jualnya.

Shell Super yang memiliki RON 92 dijual Rp14.520 per liter, sementara BP 92 dijual Rp13.850 per liter.

Berikut Okezone rangkum daftar lengkap harga BBM terbaru Agustus 2024 dari Shell, BP hingga Pertamina:

Shell

Shell Super naik dari Rp13.810 menjadi Rp14.520 per liter.

Shell V-Power naik dari Rp14.700 menjadi Rp15.370 per liter.

Shell V-Power Diesel naik dari Rp15.320 menjadi Rp15.810 per liter.

Shell V-power Nitro+ naik dari Rp14.930 menjadi Rp15.600 per liter.

BP

BP 92 naik Rp13.450 menjadi Rp13.850 per liter.

BP Ultimate naik dari Rp14.700 menjadi Rp15.370 per liter.

BP Diesel naik dari Rp14.860 menjadi Rp15.480 per liter.

BP Ultimate Diesel naik dari Rp15.340 menjadi Rp15.810 per liter.