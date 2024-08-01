MNC Insurance dan Scuto Paint Kolaborasi Hadirkan Perlindungan Kecelakaan Diri

JAKARTA - PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kerja sama dengan Scuto Paint, untuk menghadirkan perlindungan kecelakaan bagi pemilik kendaraan.

Setiap pelanggan Scuto Paint yang melakukan pengecatan atau perbaikan kendaraan sebanyak minimal 5 panel, berhak mendapatkan manfaat asuransi kecelakaan diri MNC Insurance.

“Kami dari MNC Insurance itu sangat berkomitmen bagaimana supaya asuransi itu bisa lebih diterima di masyarakat. Scuto Paint merupakan partner yang luar biasar bagi kami,” kata Presiden Direktur MNC Insurance Wirahadi Suryana Jatiputra di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Tak ketinggalan, Scuto Paint juga menawarkan garansi spesial bagi pelanggannya dengan manfaat perbaikan kembali sebanyak 1 panel, apabila hasil pengecatan atau perbaikan kendaraan di Scuto Paint mengalami kerusakan dalam periode 30 hari setelah pengerjaan.

"Kami pastikan tak ada biaya tambahan. Ini yang luar biasa." terang Wirahadi.