HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Semangat Kemerdekaan, Penjual Bendera Yakin Dagangan Laris Manis di 17 Agustus 2024

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |11:57 WIB
Semangat Kemerdekaan, Penjual Bendera Yakin Dagangan Laris Manis di 17 Agustus 2024
Penjual Bendera Sambut 17 Agustus 2024. (Foto: Okezone.com/Delvicka)




JAKARTA – Penjual bendera merah putih kini semakin banyak menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pedagang musiman ini mengaku optimistis dengan penjualan di tahun ini .

Nuansa merah putih mulai bertebaran. Pernak-pernik dan atribut serba putih mulai dipasang di gedung-gedung perkantora, pinggir jalan, sampai di depan rumah.

Salah satu penjual bendera dan pernak-pernik 17 Agustus, Yanto mengaku lebih antusias dan semangat menyambut Hari Kemerdekaan tahun ini. Dirinya yakin permintaan terhadap bendera dan pernak-pernik 17 Agustus lebih tinggi.

“Saya tiap tahun jualan bendera merah putih di pinggir jalan. Lebih semangat tahun ini," kata Yanto yang berjualan bendera di Jalan Petamburan 2, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Dirinya menjajakan bendera merah-putih, umbul-umbul, dan lainnya. Menurutnya, penjual umbul-umbul dan bendera merah putih paling laku di musim 17 Agustusan.

“Paling laku untuk 17 Agustusan ya bendera. Bendera merah putih, bendera biasa, bendera kecil untuk dipakai di tiang plastik” katanya.

"Kisaran saya sih tahun ini lebih ramai dibeli dari pada tahun sebelumnya, soalnya banyak yang antusias untuk merayakan 17 Agustusan di tahun ini," sambungnnya.

Yanto yang keseharian menjual kerak telor mengaku banyak pelanggan yang sudah memesan pernak-pernik. Beberapa di antaranya juga memesan untuk mendekorasi gedung kantor hingga dekorasi rumah untuk 17 Agustusan.







