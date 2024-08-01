Ini 10 Game Penghasil Uang 2024 Terbukti Membayar

JAKARTA - Ini 10 game penghasil uang 2024 terbukti membayar. Bermain game tidak hanya sekedar hobi tetapi juga dapat menghasilkan uang.

Bermain game tidak lagi hanya untuk bersenang-senang dan bersantai. Banyak game yang menawarkan reward berupa uang, koin, atau poin yang dapat ditukarkan dengan uang tunai atau saldo e-wallet.

Dengan koneksi internet dan akun terverifikasi, anda dapat menghasilkan uang di waktu luang anda. Berikut Ini 10 game penghasil uang 2024 terbukti membayar yang dirangkum Okezone, Kamis (1/8/2024).

1. Mager

Game penghasil uang yang cocok untuk kamu yang malas atau punya waktu luang. Kamu bisa memainkan berbagai macam game sederhana yang menghasilkan koin. Koin tersebut bisa ditukar dengan saldo DANA, OVO, atau GoPay.

2. Super Birds

Game penghasil uang yang menawarkan berbagai jenis permainan yang menarik dan menghibur. Kamu bisa bermain game sederhana hingga game yang lebih kompleks untuk mendapatkan koin.