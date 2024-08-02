Jelang Upacara Kemerdekaan di IKN, ASDP Siapkan Jalur Alternatif Penyeberangan

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan jalur alternatif penyeberangan di Teluk Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Persiapan dilakukan guna mendukung kelancaran mobilisasi penumpang dan barang.

Adapun jalur alternatif yang disiapkan menghubungkan Kariangau, Balikpapan dengan Pulau Balang Bentang Pendek. Jalur tersebut dapat mendukung perayaan Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-79 di IKN mendatang.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan, lokasi IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian dari wilayah operasional ASDP cabang Balikpapan di Pelabuhan Penyeberangan Penajam.

"Melihat antusiasme masyarakat dan potensi peningkatan pengguna jasa pada HUT RI mendatang, ASDP menyiapkan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan di jalur reguler," jelas Shelvy, Jumat (2/8/2024).

Akses menuju IKN saat ini dapat ditempuh melalui jalur darat atau Lintasan Penajam-Kariangau, Balikpapan, yang memerlukan waktu sekitar 60 menit dengan jarak 6 mil, dilanjutkan perjalanan darat selama 1,5 jam.

ASDP mengoperasikan 4 kapal dari total 18 kapal selama 24 jam di lintasan ini, termasuk KMP Poncan Moale, KMP Goropa, KMP Dingkis, dan KMP Gajah Mada.

"Jalur alternatif Kariangau-Pulau Balang akan kami aktifkan jika terjadi kepadatan di jalur darat atau lintasan reguler. Kami menunggu arahan lebih lanjut, namun ASDP siap mengoperasikan jalur ini untuk memastikan kelancaran mobilisasi menjelang perayaan HUT RI di IKN," tambahnya.