HOME FINANCE HOT ISSUE

BNI Bakal Tambah Kerja Sama Lain dengan MNC Life

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:34 WIB
BNI Bakal Tambah Kerja Sama Lain dengan MNC Life
BNI Jalin Kerja Sama dengan MNC Life (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Retail Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Corina Leyla Karnalies berharap kerja sama lebih dengan para partner termasuk MNC Life ke depannya.

Adapun MNC Life sebelumnya telah bekerja sama dengan BNI untuk Asuransi Jiwa Kredit, yang dirancang khusus untuk melindungi pemegang kredit dari risiko yang tidak terduga.

"Jadi kita mengharapkan ini adalah kedepan banyak sekali experience maupun juga kemudahan yang akan kita berikan kepada nasabah. Pastinya kami semakin banyak kerja sama dengan para partner kami," ungkap Corina saat ditemui di BNI Expo 2024, Jumat (2/8/2024).

Menurut Corina, BNI Expo Wondrful Journey ini adalah bukan hanya sekadar expo tapi juga memberikan solusi bagi para nasabah BNI dan MNC Life.

"Sebagai bank besar, BNI memiliki potensi yang luar biasa, dimana MNC Life di bawah MNC Group akan mendampingi bank BNI dalam memberikan perlindungan bagi nasabah BNI seluruh Indonesia," imbuh Corina.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
