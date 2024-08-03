Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kucurkan Rp2,8 Triliun Renovasi 21 Stadion, Sri Mulyani: Jangan Dirusak!

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |20:00 WIB
Kucurkan Rp2,8 Triliun Renovasi 21 Stadion, Sri Mulyani: Jangan Dirusak!
Sri Mulyani minta stadion yang sudah direnovasi tidak dirusak (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap anggaran yang digunakan untuk membangun dan merenovasi stadion di Indonesia. Dia pun berpesan agar masyarakat bisa menjaga dan merawat stadion yang sudah dibangun.

Sri Mulyani mengatakan, APBN mendukung sepakbola nasional melalui pembangunan berbagai stadion sepakbola training center. Dukungan lainnya adalah anggaran untuk persiapan, pelatihan hingga pertandingan dan berbagai penyelenggaraan pertandingan.

"Tahun 2024 ini APBN dengan anggaran Rp 2,874 triliun mebiayai renovasi dan pembangunan 21 stadion di berbagai lokasi di Aceh-Sumatera Utara-Sumatera Selatan-Jawa Barat-Banten-Jawa Tengah-Jawa Timur-DI Jogyakarta-Sulawesi Selatan-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," tulis Sri Mulyani di Instagramnya, Sabtu (3/8/2024).

Dia pun membagikan foto-foto pembangunan 21 Stadion Bola yang dilaksanakan oleh Kementrian PUPR dengan dana APBN. Dia berharap fasilitas olahraga ini bisa dijaga dan dirawat bersama.

"Please dijaga dan jangan dirusak, kita jaga, pelihara dan manfaatkan bersama untuk pertandingan dan latihan sepakbola dan olah raga lainnya dan bahkan untuk konser dan aktivitas positif lainnya," ucapnya.

Lebih lanjut dia merinci, APBN 2024 juga memberikan dana bagi PSSI melalui Anggaran Kemenpora sebesar Rp127,1 miliar. Dengan rincian:

- Perlengkapan dan Operasional Training Center PSSI di Ibu Kota Nusantara;

- Pelaksanaan Training Camp dan Tournament Tim Nasional Indonesia Women & Men (Dalam Negeri & Luar Negeri);

Halaman:
1 2
