HOME FINANCE SMART MONEY

Dear Gen Z! Hati-Hati dengan Jebakan FOMO, YOLO dan FOPO Bikin Keuangan Jebol

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |19:01 WIB
Dear Gen Z! Hati-Hati dengan Jebakan FOMO, YOLO dan FOPO Bikin Keuangan Jebol
Hati-hati jebakan YOLO hingga FOMO buat kantong jebol (Foto: Shutterstock)
JAKARTA Gen Z harus hati-hati dengan jebakan FOMO (Fear of Missing Out), YOLO (You Only Live Once) dan FOPO (Fear of Other People’s Opinion). Sebab fenomena ini bisa bikin keuangan jebol.

Masalah keuangan tersebut kerap menjebak siapapun, terutama para anak muda di zaman sekarang yang semakin terlena dengan gaya hidup hedon sehingga terjebak ke dalam fenomena FOMO, YOLO dan FOPO.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa para anak muda di zaman sekarang kerap mengalami ketiga fenomena marak tersebut.

“Generasi muda ini yang disebut digital savvy ya, digital native gitu ya. Kalau YOLO ini, You Only Live Once ini menyebabkan mereka nggak mau investasi. Kemudian, Fear Of Missing Out ini takut kalau nggak ikut-ikutan temannya. Terakhir fenomena FOPO, Fear of Other People’s Opinion,” ujarnya dilansir dari Instagram OJK, Sabtu (3/8/2024).

Dalam acara ISFO tersebut yang dihadiri oleh ratusan pelajar dan mahasiswa secara daring, Friderica menyampaikan bahwa OJK ingin merangkul para anak muda untuk menguatkan dalam pemahaman keuangan syariah.

Halaman:
1 2
