Intip Peluang Bisnis di IKN

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberikan pendampingan kepada 796 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini guna menyambut peluang bisnis yang ada dii IKN.

"UMKM itu menjadi 'soko guru' (pilar atau penopang utama) ekonomi kita di sana. Kita sudah mendampingi UMKM. Tahun ini (2024) ada 796 UMKM, tahun lalu (2023) ada 1.200 masyarakat yang sudah kita latih," ujar Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin, dikutip dari Antara, Minggu (4/8/2024).

Menurut Alimudin, pendampingan dilakukan karena UMKM memiliki peran penting dalam mendukung dan menjaga kestabilan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan agar mereka bisa menjadi pemain utama di Otorita IKN itu sendiri.

"Jadi, kita harus menyiapkan mereka agar bisa menjadi pemain nanti di Otorita IKN. Nah, apa yang kita berikan? Tentu kita menyesuaikan dengan potensi-potensi yang mereka miliki," jelasnya.

Lebih lanjut, pemberdayaan dilakukan bukan dengan pendekatan top-down, tetapi dengan melihat kebutuhan dan potensi masyarakat terlebih dahulu.

"Jadi pemberdayaan kita lakukan bukan sifatnya top-down, tapi kita cek dulu dia butuh apa? Kalau ada kebutuhannya kita akan melihat potensi apa yang akan ada di IKN," jelas Alimudin.

Pendampingan dilakukan di IKN hingga UMKM memiliki daya saing yang kuat di pasar, dengan fokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan potensi ekonomi lokal, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Ibu Kota Negara yang baru.

"Kita dampingi mereka sampai berhasil menjadi pemain di IKN nanti," tambahnya.

UMKM yang dibina di IKN sebagian besar berasal dari sektor kuliner, mencapai hampir 70% dari total UMKM di kawasan tersebut, menunjukkan fokus yang kuat pada pengembangan industri makanan dan minuman dalam upaya mendukung ekonomi lokal.

"UMKM yang dibina merupakan yang terdaftar di wilayah IKN itu untuk kita bina, tapi rata-rata mereka dari kuliner, hampir 70 persen," kata Alimudin.