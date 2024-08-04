6 Jawaban saat Ditanya Mengapa Anda Ingin Bekerja di Sini

6 Jawaban saat Ditanya Mengapa Anda Ingin Bekerja di Sini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - 6 jawaban saat ditanya mengapa anda ingin bekerja di sini. Hal ini penting diperhatikan supaya proses wawancara berjalan lancar dan bisa diterima di perusahaan impian para calon pencari kerja.

Saat menjalani wawancara kerja, calon karyawan sering ditanyakan tentang alasan mereka tertarik untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Berikut adalah enam alasan utama yang sering disampaikan oleh pelamar mengenai alasan mengapa Antan ingin bekerja di di ini.

Seperti diketahui, interview kerja merupakan fase penting rekrutmen sebelum perusahaan memutuskan menerima kamu atau tidak. Di tahapan interview ini, setiap pelamar kerja lebih leluasa untuk mendeskripsikan bahwa dirinya layak dan cocok di perusahaan tersebut.

Salah satu pertanyaan pamungkas recruiter saat melakukan interview adalah menanyakan terkait alasan kenapa ingin bekerja diperusahaan tersebut. Merupakan pertanyaan yang sangat riskan karena bisa menjadi penentu kamu akan lanjut atau tidak.

Melansir Glints, Minggu (4/8/2024) pertanyaan tentang "Mengapa Anda Ingin Bekerja disini?" ini adalah agar setiap pelamar bisa mengaitkan antara skill yang dimiliki dengan kebutuhan dari perusahaan.

Oleh karena itu, berikut okezone berikan 6 tips untuk menjawab pertanyaan "Mengapa Anda Ingin Bekerja disini?

6. Tunjukkan ketertarikan dengan pencapaian perusahaan

“Sudah bukan rahasia lagi bahwa perusahaan ini menduduki peringkat 3 besar pada kategori brand kecantikan terlaris di Indonesia.Sebagai pribadi yang punya keinginan untuk terus maju dan meraih pencapaian, saya ingin menjadi bagian dari tim dengan kinerja terbaik seperti di perusahaan ini. Dengan skill dan pengalaman saya, saya yakin bisa mengimbanginya dan berkontribusi lebih.”

5. Hubungkan dengan passion, hobi, atau minat pribadi

“Saat kuliah, saya akhirnya menyadari bahwa passion saya memang di bidang komunikasi meskipun jurusan saya tidak sejalan. Saya mendapat kepuasan tersendiri ketika diberi kesempatan untuk menjadi MC atau presenter di berbagai forum, baik yang berskala nasional maupun internasional. Lalu, saya melihat bahwa lowongan pembawa acara ini sangat sesuai dengan passion saya.”

4. Beritahu skill yang relevan dengan kebutuhan perusahaan

“Saya lihat perusahaan Anda sudah mulai fokus untuk mengoptimalkan strategi marketing di media sosial. Di pekerjaan saya sebelumnya, tim kami juga sempat mengalami kesulitan dalam menemukan taktik terbaik. Saya ingin juga mengaplikasikan skill dalam influencer marketing, social media planning dan analysis di perusahaan Anda.”