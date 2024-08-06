Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi 2 Kali Sehari, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo untuk Sarapan dan Makan Siang?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |10:05 WIB
Jadi 2 Kali Sehari, Program Makan Bergizi Gratis Prabowo untuk Sarapan dan Makan Siang?
Makan Bergizi Gratis Prabowo Buat Sarapan dan Makan Siang? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai wacana program makan siang gratis untuk anak sekolah sebanyak dua kali per hari.

Wacana ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik dari Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto.

"Program makanan gratis itu bukan program makan siang aja, program makan gratis terdiri dari sarapan dan makan siang untuk 82 juta jiwa bangsa Indonesia," jelas Hashim Dialog Nasional Program Makanan Bergizi, Sabtu 3 Agustus 20204.

Menanggapi hal ini, Airlangga Hartarto mengatakan wacana program makan gratis untuk anak sekolah sebanyak dua kali per hari masih dibahas.

"Itu nanti teknisnya masih dibahas," jelasnya dalam Konferensi Pers terkait Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Wakil presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa makan bergizi gratis untuk pelajar bisa berbeda di setiap daerah, tapi tetap memperhatikan kandungan gizinya dan harganya dipastikan Rp15.000 untuk setiap siswa.

"Ya di tiap daerah beda-beda ya menunya ya, mungkin tidak semuanya nasi. Tidak harus setiap hari nasi, mungkin ada mi, ada jagung, enggak apa-apa, nggak masalah, asalkan sekali lagi, kebutuhan nutrisi, gizi, setiap hari terpenuhi," jelas Gibran kepada wartawan saat meninjau uji coba makan bergizi gratis bagi siswa di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin (5/8/2024).

(Dani Jumadil Akhir)

