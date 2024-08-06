BNI Expo 2024 Sukses, Omzet UMKM Lampau Target hingga 135,2%

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sukses menggelar rangkaian acara BNI Expo 2024. Pameran tematik terbesar di Indonesia yang berlangsung selama tiga hari di ICE BSD Hall 1-3A, Tangerang, berhasil menarik minat lebih dari 70.000 pengunjung yang antusias menikmati beragam penawaran dan promo menarik dari BNI bersama perusahaan anak.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengucapkan rasa syukur atas antusiasme masyarakat terhadap BNI Expo 2024.

"BNI Expo 2024 bukan sekadar pameran biasa. Acara ini berhasil membuktikan bahwa BNI mampu menciptakan momentum positif di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Antusiasme masyarakat yang luar biasa terhadap berbagai penawaran menarik yang kami hadirkan, menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap BNI," ujar Corina, Selasa (6/8/2024).

Mengusung tema "wondrful Journey", BNI mengajak seluruh pengunjung untuk merasakan perjalanan yang penuh kejutan dan kemudahan. Melalui berbagai promo menarik, produk dan layanan inovatif, serta hiburan yang meriah, BNI Expo 2024 berhasil memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi seluruh pengunjung.

Tidak hanya sukses menarik minat pengunjung, BNI Expo 2024 juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi puluhan UMKM yang berpartisipasi.

Omzet mereka melampaui ekspektasi atau mencapai 135,2% dari target. Hal ini membuktikan bahwa BNI Expo 2024 tidak hanya menguntungkan BNI, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM.